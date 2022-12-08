Завершается строительство корпусов школ в Лебедянском и Елецком районах. Их возвели по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Корпус школы №2 в поселке Ключ Жизни уже введен в эксплуатацию. Осталось получить лицензию. Учиться в школе будут 400 ребят. В здании переменной этажности — от одного до трех этажей – расположили классы, методический кабинет, актовый зал, эстраду, мастерскую и рекреационную зону, библиотеки с читальными залами и зоны отдыха.

Помимо общестроительных работ, подрядчик благоустроил и прилегающую территорию. Пешеходные зоны выложены плиткой, высажены газон, кустарники и деревья, обустроена зона отдыха для младших классов с качелями, каруселью и малыми архитектурными формами.

Завершены основные работы и по возведению корпуса школы №3 в Лебедяни. Готовность объекта составляет 95%. Сейчас строители ведут чистовую отделку помещений в здании и установку необходимого оборудования. Открыть оба объекта планируют в конце года.

«Мы уделяем большое внимание развитию муниципалитетов, как с помощью национальных проектов, так и благодаря другим программам. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и вовремя», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.