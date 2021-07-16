В постановление о мерах по защите населения Липецкой области от COVID-19 внесены новые изменения. Они касаются работы предприятий общественного питания и вступают в силу сегодня.

На основе предписания главного санитарного врача региона Владимира Бондарева организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается оказание услуг общественного питания в период с полуночи до 6 часов утра. Исключением является доставка заказов и самовывоз без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются.

Кроме того, запрещается оказание услуг общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых и развлекательных центрах, за исключением доставки заказов и самовывоза без употребления пищи в указанных местах.