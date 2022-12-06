Жители Грязинского района в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» переехали из аварийных домов в 50 благоустроенных квартир в новой пятиэтажке на улице Коммунальная районного центра. Всего расселено 94 человека, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.

До конца 2023 года в Грязинском районе из аварийного жилищного фонда планируют переселить еще 115 семей. Для этого в городе Грязи продолжается возведение двух многоквартирных домов на улицах Коммунальная и Пионерская. После завершения их строительства в комфортные квартиры переедут 278 человек, а район завершит программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Всего в 2022-2023 годах в Липецкой области планируется расселить около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этого показателя ведется строительство более 30 многоквартирных домов в районах области. Выполнение работ позволит региону завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025-го.

Как уточнили в управлении ЖКХ региона, показатель 2022 года по нацпроекту Липецкая область выполнила уже на 91%. Из 48 тысяч квадратных метров расселено 44 тысячи в разных районах области. Совсем недавно Воловский, Измалковский и Елецкий районы досрочно выполнили программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Сейчас к финишу подходят Чаплыгинский и Долгоруковский районы.

«Переселение липчан из аварийного жилищного фонда – одна из первоочередных задач, стоящих перед правительством области. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жилье, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.