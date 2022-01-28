Итоги инвестиционной программы 2021 года подведены в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». На финансирование мероприятий инвестиционной программы, обеспечивающей развитие электросетевого комплекса, было направлено 1,85 млрд рублей. Введено 13 МВА трансформаторной мощности и 136 километров линий электропередачи.

Наиболее крупным объектом инвестпрограммы стала реконструкция воздушной линии 110 кВ Ситовка – Доброе, от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района. В числе значимых – автоматизация электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение 233 населённых пунктов Задонского и Хлевенского районов с населением более 136 тысяч человек.

Отдельное место отводилось реализации программы по развитию автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов в соответствии с федеральным законом № 522-ФЗ. В рамках её выполнения в текущем году установлено 10385 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

По итогам пошлого года к электросетям «Липецкэнерго» присоединено 3483 новых потребителя. В 2021 году филиал, выбранный в качестве Центра компетенций в вопросах применения беспилотных воздушных судов, завершил работу по разработке системы мониторинга линий электропередачи с применением дронов и приступил к её практическому применению. В конце года в «Липецкэнерго» запущен в работу первый в компании мобильный комплекс диагностики ВЛ с использованием БВС.

«Важной задачей, определившей аспекты деятельности предприятия в текущем году, стала автоматизация электросетевого комплекса. Переход к новой логике процессов в сети в конечном итоге позволит обеспечить адаптивность филиала к новым вызовам и задачам, улучшит характеристики надёжности электроснабжения потребителей, повысит доступность электросетевой инфраструктуры», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.