Новые люди на ответственных постах

Добринский территориальный отдел возглавил бывший заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Александрович Тарасов.

Он родился в 1972 году в с. Талицкий Чамлык.

В 1994 получил высшее профессиональное образование в Воронежском государственном университете имени К.Д. Глинки по специальности «ветеринария».

Также имеет средне-специальное образование по направлению «монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».

Андрей Александрович человек опытный. До нового назначения на посту заместителя главы администрации Добринского муниципального района курировал отрасль сельского хозяйства. А чуть ранее он был главой Талицкого сельского поселения.

Эта сфера деятельности ему знакома до мелочей.

Руководителем Пушкинского территориального отдела назначен бывший начальник отдела сельского хозяйства администрации Добринского округа Игорь Владимирович Коновалов.

Он родился в 1980 году в селе Верхняя Матренка. Окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «инженер-механик».

Получил второе высшее образование в Финансовом университете при Правительстве РФ. Работал на разных ответственных должностях, в том числе начальником отдела охраны окружающей среды, главным специалистом отдела реформирования ЖКХ и природоохраны администрации района, консультантом отдела государственного надзора и работы с обращениями граждан управления экологии и природных ресурсов области.

Женат, воспитывает троих детей.

Начальником отдела образования администрации Добринского муниципального округа с нового года назначен бывший директор филиала №4 ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» Вадим Владимирович Батышкин.

В сфере образования он человек не новый. В 2002 году после окончания ЛГПУ по специальности «учитель экологии и географии» он по распределению был направлен в Добринский район, где ему предложили возглавить педагогический коллектив Нижнематренской средней школы.

В 2008 году В.В. Батышкин был избран главой Нижнематренского сельского поселения и работал в этой должности до марта 2023 года. С июня 2023 года был назначен директором филиала №4 ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области».

Женат, воспитывает троих детей.

С 20 января текущего года директором филиала №4 ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» стала Ольга Вячеславовна Малыхина.

Она родилась в 1979 году в Добринке. Имеет высшее образование по специальности «экономист», обучалась в Белгородском университете потребительской кооперации.

Трудилась в Добринском райпо, ведущим бухгалтером в МБУ «Бухгалтерия учреждений образования», главным специалистом-уполномоченным в Добринском районе Липецкого регионального отделения ФСС РФ. В течение трех лет, до марта 2023 года, была начальником архивного отдела администрации Добринского муниципального района, а после его объединения с отделом ЗАГС возглавила новый отдел ЗАГС и архива районной администрации.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Отделом ЗАГС и архива администрации Добринского муниципального округа будет руководить Екатерина Николаевна Панарина.

Она родилась в1983 году.Высшее образование получила в 2007 году в МОУ ВПО «Институт права и экономики» по специальности «финансы и кредит». Позже проходила профессиональную переподготовку по программе «Социальная работа».

Работала в администрации Добринского района ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности, затем в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», специалистом по социальной работе ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району». В течение почти трех лет была начальником отдела ЗАГС администрации Добринского района. После соединения отделов ЗАГС и архива в 2023 году занимала должность заместителя начальника отдела.