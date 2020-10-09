Новые мастерские откроются в Чаплыгинском аграрном колледже

В Липецкой области продолжают обустраивать мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс. 15 октября новые современные мастерские откроются в Чаплыгинском аграрном колледже. Они будут работать по пяти направлениям: «Геномная инженерия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити – фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Материально-техническая база колледжа обновляется на грант, предоставленный в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование». Оснащение позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс.

Новые мастерские в Чаплыгинском аграрном колледже станут Центрами проведения демонстрационного экзамена. Уже в декабре мастерская по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»» превратится в конкурсную площадку для квалификационного испытания по стандартам WorldSkills Russia.