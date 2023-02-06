В рамках социальной газификации и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» жителям региона доступен новый вид поддержки. Они могут получить кредит с льготной процентной ставкой от 3,5 до 5% на благоустройство домовладений, то есть на приобретение и монтаж необходимого для прокладки сетей внутри домохозяйства газового оборудования по договору подряда или купли-продажи. Мера поддержки доступна для всех жителей региона, кроме Липецка, Ельца и города Грязи. Сумма кредита составляет от 30 до 500 тысяч рублей, срок – от 6 месяцев до 5 лет. Подать заявку на его получение можно в любом офисе «Россельхозбанка», сообщает управление энергетики и тарифов Липецкой области.

«Социальная газификация в регионе идет активными темпами, данная мера поддержки поможет скорее решить проблему газификации домохозяйств и упростит реализацию программы для жителей Липецкой области», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Напомним, в рамках социальной газификации в Липецкой области также действует мера поддержки, при которой собственник может воспользоваться льготой при подключении жилого помещения к газу на территории участка. Субсидию на газификацию жилья в размере до 130 тысяч рублей могут получить семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Доход многодетных семей, а также ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц не учитывается.

Помощь при газификации жилья можно получить в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу. Для этого заключается договор и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ. Также можно оформить компенсацию – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. Обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ.