По инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе вводятся дополнительные меры поддержки для участников семей СВО. Проект закона одобрили депутаты облсовета на очередной сессии.

Дети, которые посещают группы продленного дня и чьи родители участвуют в специальной военной операции, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Социальные выплаты на питание будут предоставлены студентам-очникам, обучающимся в профтехучилищах, колледжах, техникумах. Также члены семей участников СВО смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Срок обучения – полгода.

На реализацию этих мер поддержки предусмотрено выделение дополнительных средств из областного бюджета в сумме 207, 7 тыс. рублей на 2022 год и 1 млн 805 тыс. рублей на 2023 год.

Кроме того, члены семей участников СВО могут получить соцконтракт на преодоление сложной жизненной ситуации. Он заключается на период от трех до шести месяцев. По желанию получателя соцконтракта выплата в размере 12 593 рублей выплачивается ежемесячно или единовременно.

Такой соцконтракт могут заключить семьи, в которых воспитывается ребенок до трех лет или ребенок-инвалид, а один из родителей участвует в СВО. Он может быть добровольцем, мобилизованным, бойцом Росгвардии или полицейским, отправленным в командировку на Донбасс. Важное условие – доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Доход участника специальной военной операции не учитывается. В расчет берется только доход получателя соцконтракта, разделенный на всех членов семьи. Родственники мобилизованных липчан уже до конца года могут обратиться за поддержкой в органы соцзащиты. Подать заявление им помогут социальные кураторы.

В Липецкой области по поручению губернатора региона Игоря Артамонова оказывается всемерная помощь мобилизованным жителям и их семьями. Запросы рассматриваются разными ведомствами и службами. «Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат», – подчеркнул Игорь Артамонов.