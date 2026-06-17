Новые меры социальной поддержки одобрили на очередной сессии облсовета

В Липецком областном Совете депутатов состоялась 59-я сессия, в повестку которой вошло более 50 вопросов. Ключевые решения коснулись социальной поддержки жителей, финансовых стимулов для сотрудников госструктур и административных изменений в регионе.Депутаты одобрили новый пакет мер поддержки для детей-сирот. В частности, первоочередное обеспечение жильём в Липецкой области получат дети-сироты, которые принимали участие отражении вооружённого вторжения на территорию нашей страны. Также компенсацию выплаты на содержание детей-сирот будут устанавливать с момента возникновения её получения, то есть, времени принятия ребёнка в семью. Сейчас компенсацию выплачивают с момента подачи заявления.Расширили и перечень мест, куда бойцы СВО и их семьи могут обратиться за получением положенных выплат и льгот. Теперь помимо соцзащиты, фонда «Защитники Отечества», портала Госуслуг, это можно будет сделать еще и в МФЦ.

Также в Липецкой области продлены выплаты сотрудникам УФСИН, полиции и нацгвардии. Дополнительные выплаты ежеквартально будут получать сотрудники УФСИН. Для старшего и среднего начальствующего состава выплата составит 15 000 рублей, а для младшего – 30 000 рублей. Кроме того, выплаты будут получать сотрудники полиции. Выплата составит 15 000 рублей для участковых уполномоченных. А для сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних – 15 000 рублей, ППС – 10 000 рублей. Также выплаты продлены сотрудникам нацгвардии. Младший начальствующий состав получат дополнительную выплату 15 000 рублей, а средний и старший начальствующий состав – 10 000 рублей. Действие дополнительных мер социальной поддержки продлят до 1 октября 2026 года.

На сессии депутаты одобрили проект нового закона об освобождении от налога на имущество учреждений здравоохранения региона, введённых в эксплуатацию с 2020 года. Льгота будет действовать три года и поддержит наши медицинские учреждения, в которых построены новые корпуса и здания.

Помимо этого, парламентарии рассмотрели вопрос о назначении даты новых выборов. Они состоятся 20 сентября 2026 года. В соответствии с законодательством о выборах, если срок полномочий региональных парламентариев истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ, то выборы в высший орган законодательной власти страны и облсовет проводят в Единый день голосования. Напомним, что в новом созыве число депутатских мандатов в региональном парламенте сократится с 42 до 36 за счёт депутатов, избираемых по партийным спискам. 27 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, 9 – по партспискам.

Также народные избранники рассмотрят вопрос о переименовании трех сельских поселений в Данковском округе. Ранее жители одобрили переименование на публичных слушаниях, согласован вопрос и с местными депутатами. После преобразования Данковского района в округ, здесь в пределах административно-территориального образования оказалось два села Воскресенское, два села Долгое и две деревни Секирино. Это вызывает неудобство в работе почты, при вызове экстренных служб, затрудняет ведение хозяйственной деятельности. Воскресенское из бывшего Октябрьского сельсовета станет Воскресеновкой: именно это название бытует среди местных жителей; Долгое из Воскресеновского сельсовета — Малым Долгим из-за численности; Секирино из Спешнево-Ивановского сельсовета — Секиринкой, как в 1882 году.

Пересмотрены нормативы питания и мягкого инвентаря в стационарных учреждениях. Рацион стал более сбалансированным (добавлены фрукты, овощи, мороженое), а нормативы распространены на детей, которые ранее не были охвачены этой мерой. Дома-интернаты переименованы в дома социального обслуживания, а в системе появился реабилитационный центр для детей от 0 до 3 лет.

Кроме того, в регионе учреждаются новые почетные звания: «Почетный работник транспорта», «Почетный эколог», «Почетный финансист», «Почетный экономист» и «Почетный работник местного самоуправления». Ежегодно знаки отличия будут получать до 15 лучших специалистов в каждой из этих сфер.