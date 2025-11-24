Новые объекты археологического наследия выявлены в Липецкой области

Официально включены в перечень выявленных объектов культурного наследия восемь объектов археологического наследия. Они получают временную правовую защиту до принятия решения о внесении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Кроме того, утверждены границы их территорий, что позволит предотвратить утрату культурного слоя вследствие несанкционированных работ.

В числе таких объектов – «Посад города-крепости Добрый», относящийся к XVII веку. Деревянная крепость, впоследствии ставшая городом Добрым, была построена и включена в состав Белгородской засечной черты в 1647 году. В XVIII веке пожар уничтожил стены и башни Доброго. С утратой военного значения город Добрый был упразднён и указом Екатерины II преобразован в волостное село. Сегодня о былой славе города-крепости напоминают большая площадь в центре села, а также чёткие кварталы и прямые улицы.

Также в перечне объектов: «Подхорошее 2, поселение», «Подхорошее 3, поселение», «Подхорошее 4, поселение» и «Подхорошее 8, поселение» в Становлянском округе; «Культурный слой г. Лебедянь»; «Русская Казинка 2, поселение» в Долгоруковском районе; «Участок культурного слоя с. Октябрьское XVII – XVIII веков» в Усманском округе.

«Липецкая земля имеет интереснейшую историю и богатое наследие. Память нужно обязательно сохранять, передавать потомкам, потому что это вызывает гордость, усиливает патриотизм и любовь к малой родине», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.