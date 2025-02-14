Новый гостиничный комплекс открылся в Задонском районе рядом с трассой М-4 «Дон». В отеле — 49 номеров, круглосуточное кафе и бесплатная парковка. В день по задонскому участку трасы проезжают до 20 тысяч авто, в летний сезон — до 40 тысяч машин в сутки.

Компания «ТриА Девелопмент» инвестировала в проект 250 миллионов рублей. Создано 22 рабочих места, средняя заработная плата сотрудников — около 60 тысяч рублей. Комплекс расположился на 0,5 гектара. Номёра в отеле двух категорий: «Стандарт» и «Семейный», предусмотрено размещение с питомцами. Помимо кафе и парковки есть прачечная и бизнес-уголок с компьютерами, высокоскоростным интернетом и зарядными устройствами. В холле отеля открыт туристко-информационный центр, где гостям расскажут о местных достопримечательностях и популярных тур-маршрутах.

«Мы видим ежегодный рост туристического потока в Задонский район. Места здесь живописные, приезжают люди из разных регионов. Стараемся развивать инфраструктуру, особенно — гостиничный сервис. Владельцы бутик-отелей, загородных клубов, гостевых домов получают господдержку различных уровней и расширяют свои проекты. Проводим большую работу по реставрации старинных усадеб, меняем общественные пространства: тот же «Тешев парк» — отличный пример благоустройства», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.