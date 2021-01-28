Реконструкция очистных сооружений активно ведётся в Усмани. Основной объём работ уже выполнен. На сегодняшний день идёт монтаж технологического оборудования и отделка помещений. Впереди – завершение железобетонных работ по отстойникам первой, второй ступеней и дополнительному отстойнику, монтаж стен и крыши здания решёток и песколовок, а также благоустройство территории.

Реконструкция объекта ведётся по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. На проведение работ из регионального бюджета было выделено 347 млн рублей. «Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти, – отмечает Игорь Артамонов. – Эта тема наиболее актуальна для муниципальных очистных сооружений, часть которых изношена. Необходимо сделать водные объекты региона безопасными не только для человека, но и для флоры и фауны. Будем предпринимать всё необходимое, чтобы в других городах области появлялись подобные комплексы».

Износ старых усманских очистных сооружений сейчас составляет около 90%. Резервуары, в которые поступают промышленные и бытовые стоки со всего города, сильно изношены. Новые сооружения планируют запустить летом текущего года. Они будут в два раза мощнее прежних – 5 тысяч кубометров в сутки. Это снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект.