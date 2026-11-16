Новые операционные открыли больше возможностей для врачей больницы «Липецк-Мед»

В больнице «Липецк-Мед» сделали ремонт нескольких операционных блоков. Обновление проведено по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Теперь здесь работают четыре операционных зала. В них спасают людей нейрохирурги, урологи и гинекологи. Особенно важны перемены для нейрохирургов: раньше у них не было собственного помещения, и специалисты были вынуждены делить операционную со специалистами по гинекологии. Сейчас у нейрохирургов есть свой зал. Если прежде они выполняли 76 операций в год, то теперь – 40 в месяц. Кроме того, начали проводить новые виды сложных вмешательств, например на позвоночнике.

Каждая операционная оснащена современным оборудованием: эндоскопические стойки, С-дуга, аппараты для электрокоагуляции, электротрепан и другое.

«Больница «Липецк-Мед» огромный комплекс. Здесь лечится очень много людей, сюда привозят экстренных больных. Обновление операционных значительно повышает качество оказания помощи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.