Капитальный ремонт моста через реку Белоколодец в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается в селе Боринское Липецкого района. Прежнее сооружение служило автомобилистам более 40 лет и уже с трудом справлялось с возросшими нагрузками.

В апреле специалисты липецкой компании «Капиталстрой» полностью разобрали 50-метровую переправу. Перед этим на подъезде к селу со стороны Липецка был установлен временный светофор – для безопасного выезда жителей на объездную дорогу.

Теперь мост возводят заново, чуть сдвинув по оси дороги, чтобы новые сваи не пересеклись с прежними. Сооружение будет таких же размеров, как и было, но с большей грузоподъемностью. Все сваи для четырёх опор уже установлены на проектной глубине, верхняя часть промежуточных свай находится на полтора метра ниже уровня воды. Сейчас идет устройство котлована для монтажа монолитного ростверка над ними. Возведение береговых опор в завершающей стадии.

Когда будут готовы все опоры, три пролёта между ними соединят железобетонные балки длиной 15 м, на них смонтируют новое мостовое полотно. Работы обойдутся в 115 млн рублей, сдать мост подрядчик должен в конце года. Гарантия на несущие конструкции составит 8 лет, срок службы сооружения, заложенный проектировщиками – не менее 30 лет.

Всего в области в этом году в работе находится 18 мостов на региональных и муниципальных дорогах, 12 из них планируется сдать к декабрю. «В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.