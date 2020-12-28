На улице Минской в Липецке монтируют новые остановочные павильоны. Их будет семь – на остановках «Улица Минская», «Фабрика «Липецкие узоры», «Ледовый комплекс» и «Переезд».

Металлические конструкции специалисты уже установили, сейчас выполняют остекление павильонов и монтируют деревянные лавочки.

Остановки выполнены из прозрачного закалённого стекла, а скамейки покрыты атмосферостойким лаком, он должен защитить дерево от негативных воздействий окружающей среды.

– После установки павильонов подрядчик также выполнит работы по восстановлению нарушенного покрытия площадок остановочных пунктов, – отметили в городском управлении главного смотрителя.

Старые остановочные павильоны с улицы Минская демонтировали в рамках ремонта улицы. Как отметили в муниципальном управлении благоустройства, четыре из них не подлежат восстановлению и будут утилизированы.

– Остальные мы отремонтируем, покрасим, и уже в следующем году установим на территории города – там, где действительно необходимы дополнительные остановочные павильоны, – пояснили специалисты.

Все работы подрядчик должен завершить до конца года – на эти цели выделено почти 2,5 миллиона рублей.