Липецкие археологи обнаружили палеолитическую стоянку в Добровском районе. Найдено поселение древних людей эпохи неолита у села Преображеновка, где выявлена керамика, которую украшали гребенчатым орнаментом. Ещё два памятника археологии найдены у села Махоново, в черте населённого пункта в пахоте. Местные жители даже не догадывались о том, что ходят по памятникам эпохи позднего палеолита, сообщает Lipetskmedia.

«Палеолит представляет собой важный исторический период, во время которого происходило становление человека, формирование первобытного общества. В эту эпоху природно-климатические условия, животный и растительный мир существенно отличались от современных. Люди жили небольшими сообществами, используя для своей бытовой нужды каменные орудия. Они ещё не могли шлифовать камень и использовать другие твёрдые породы, однако научились применять в своих целях дерево, кожу, кости», – рассказала археолог Елизавета Юркина.

Ещё одно древнее поселение повторно обследовано у села Доброе. Собраны материалы жизни древних людей: керамика, каменные орудия и кости животных от эпохи неолита до раннего железного века. Во время экспедиции были сняты топографические планы местности, что позволит поставить выявленные памятники археологии на государственную охрану.

«Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить многовековые традиции. Это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — считает глава региона Игорь Артамонов.

Работы прошли в рамках проекта «По дорогам минувших столетий». Он реализуется при поддержке Липецкой областной научной организации «Археологические исследования» на средства гранта, полученного из бюджета Липецка на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодёжной политики.