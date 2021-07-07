Система наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Липецке будет усилена четырьмя новыми постами до конца 2021 года. В настоящее время в регионе действуют 10 стационарных постов наблюдения – в 2020 году два поста были обновлены и модернизированы. В 2021 году работа продолжается – закуплено восемь экологических постов на сумму более 20 миллионов рублей. Четыре из них уже установлены в производственных районах города Липецка: на ул. Гастелло, ул. Ферросплавной, ул. Краснозаводской, ул. Спартака, ещё четыре охватят мониторингом и другие районы: ул. Зои Космодемьянской, п. Новая Жизнь, ЛТЗ, Балашовское лесничество, сообщили в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

О необходимости увеличения количества постов мониторинга атмосферного воздуха президент РФ В.В. Путин ещё раз упомянул на «Прямой линии» 30 июня 2021 года. Задача по формированию информационной системы качества атмосферного воздуха, поставленная на федеральном уровне, уже реализуется на территории Липецкой области.

Стационарные экологические посты позволяют оперативно наблюдать за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилых массивов, районов, прилегающих к территории предприятий с вредными выбросами. При этом акцент сделан на основной маркер загрязнения – концентрацию сероводорода в атмосферном воздухе, превышения которой вызывают наибольшее количество обращений жителей города из-за специфического запаха.

Автоматизированное оборудование позволяет не только определять массовые концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, но и направление, скорость ветра, температуру, относительную влажность атмосферного воздуха, атмосферное давление, интенсивность осадков – все факторы, влияющие на достоверность сведений. Система дает возможность собирать, регистрировать и в онлайн-режиме передавать полученные данные, которые поступают в государственную экологическую лабораторию. В случае фиксации превышений допустимых концентраций информация передается экологам для принятия мер административного реагирования.

Реализация федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2019–2020 гг. позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Липецке более чем на 10 тысяч тонн.

«В Липецкой области ведётся целенаправленная работа по улучшению экологии, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи. Уже в ближайшие годы жители должны почувствовать эффект от реализации данного проекта».