Новые правила к использованию русского языка в бизнесе обсудили в Липецкой области

Рабочая встреча по анализу поправок в законодательстве, усиливающих роль русского языка как государственного в коммерческой деятельности, состоялась в центре «Мой бизнес». Инициатором выступила руководитель рабочей группы по рекламе и СМИ при координационном Совете по развитию МСП в Липецкой области Любовь Ковалева. В мероприятии приняли участие представители министерства экономического развития Липецкой области, центра «Мой бизнес», эксперты отрасли, юристы и предприниматели. Участники обсудили, как отличить товарный знак от коммерческого обозначения, как бизнесу обеспечить «равнозначность» размещения информации на русском и других языках, как минимизировать риски.

Федеральный законопроект, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, требует использовать русский язык в вывесках, рекламе, названиях объектов и на ценниках. Исключение — зарегистрированные товарные знаки. Новое регулирование затронет не только магазины, кафе и сферу услуг, но и девелоперов. Целью законопроекта является закрепление объединяющей роли русского языка и культуры.

«Важно своевременно проинформировать бизнес о правилах и требованиях законодательства, чтобы у порядочных предпринимателей Липецкой области не возникло проблем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.