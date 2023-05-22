Еще три новых проекта НКО будут реализованы в этом году. Это открытие подросткового центра, работа волонтёров в стационарах сферы соцобслуживания и социокультурная адаптация инвалидов. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделено более 5,6 млн рублей.

Состоялось подписание соглашений между управлением социальной политики Липецкой области и социально ориентированными некоммерческими организациями о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию новых социальных проектов. Все они получили поддержку на конкурсной основе.

«Количество НКО в регионе растет, увеличивается финансирование проектов и, самое главное, заметнее становится результат нашей совместной работы. Некоммерческие объединения делают весомый вклад в разные сферы – в поддержку военнослужащих и их семей, помощь социально незащищенных граждан и людей в трудной жизненной ситуации, увековечивание памяти и сохранение национальной идентичности», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов

Проект «Выше крыши» откроет двери несовершеннолетним и станет вторым домом для трудных подростков, проводящих большую часть своего времени на улице и не в самой приятной компании. Центр для совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации будет создан АНО «Жизнь Энергия Кампания». Педагоги и специалисты вместе с подростками уже сейчас работают над будущим обликом интерьера центра.

Старейшая и самая многочисленная в регионе организация – Липецкое отделение Всероссийского общества инвалидов – в 2023 году реализует проект по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью. Во всех районах области будут организованы отборочные районные и городские спартакиады. Планируется, что их участниками станут несколько тысяч членов общества. Победители выступят на завершающем этапе – областной спартакиаде среди инвалидов. Реализация проекта будет способствовать объединению и социокультурной реабилитации, интеграции в общество людей с инвалидностью, расширит их возможности общения.

Ещё один проект направлен на поддержку представителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях соцобслуживания. Молодёжь, разделяющая идеи добровольчества, возьмёт под свою опеку подопечных социальных учреждений. У них появятся не только новые друзья и увлечения, но и новые планы на жизнь и своё участие в ней. Проект будет реализован ассоциацией по поддержке некоммерческих организаций «Больше, чем добро».

«Наша задача – развивать социальную сферу региона, привлекая к реализации проектов некоммерческие организации. В этом году удалось увеличить бюджетное финансирование и поддержать новые перспективные проекты. Будем внимательно следить за их реализацией и, конечно, помогать НКО в воплощении их идей, которые приносят пользу тысячам жителей нашей области», – отмечает заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Денис Тараканов.