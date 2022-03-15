Несколько новых проектов по привлечению молодежи на рынок труда запустило управление социальной политики региона совместно с областным центром занятости. Они включают профориентацию, бизнес-игры, а также открытие мобильных центров занятости.

В 2021 году в центры занятости обратилось за помощью 6 тысяч молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, более 70% из них трудоустроено. «Безработица среди молодежи связана с тем, что ей не хватает знаний и опыта в той или иной сфере, а спрос на рынке труда часто не сбалансирован, предложений от организаций с возможностью совмещать работу и учебу единицы. Поэтому так важно сориентировать молодежь по востребованным направлениям заранее», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Для этого в вузах региона уже на этой неделе организуют мобильные центры занятости с доступом ко всем вакансиям области. Любой студент сможет получить консультацию специалиста центра занятости по ситуации на рынке труда, выбрать программу переобучения, их в области более 300.

Для старшекурсников вузов и сузов будут организованы встречи с заместителем руководителя области, курирующим деятельность центров занятости, Ольгой Белоглазовой. Первая встреча прошла сегодня в РАНХиГС. Студенты узнали о востребованных профессиях и новых возможностях современных кадровых агентств.

«Нам важно получить от студентов обратную связь. Мы понимаем, что многие выбирают учебное заведение по совету родителей или по принципу «лишь бы поступить», что в корне неверно. В итоге к моменту трудоустройства полученное образование оказывается для выпускников не актуальным. Наша задача – сломать эту систему», – подчеркнула Ольга Белоглазова.

Для профориентации студентов в Липецкой области запустили интеллектуальную игру «Профессионариум». В ней примут участие более 10 учебных организаций областного центра и Ельца. Игра имеет не только обучающий характер. Она позволит познакомиться с потенциальным работодателем и обсудить вопрос трудоустройства. Еще одна игра, «Моя компания. Монетизация», поможет студентам освоить принципы ведения бизнеса на примере молекулярной кухни. Это стратегическая игра похожа на «Монополию», где участники научатся составлять бизнес-план, искать клиентов и развивать свое дело. Обучающий тренинг проведет экономист.

Сегодня в Липецкой области уровень регистрируемой безработицы молодежи более чем на треть ниже уровня общей регистрируемой безработицы и составляет 0,25%. Основные сферы трудоустройства молодежи: промышленность и строительство — 36,3%; сельское хозяйство – 21,1%; торговля и общественное питание – 13%; сфера услуг – 11,8%; транспорт – 4,4%; здравоохранение – 3,6%; образование – 2,9%.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.