Липецкие школы открыли новые профильные классы по дзюдо и химии. Обычный день 1«С» класса школы №46 Липецка начинается с утренней тренировки по дзюдо, затем завтрак, уроки, обед, прогулка, дополнительные развивающие занятия и так до 18.00. Здесь учатся 23 человека – пять девочек и 18 мальчиков.

Открытие нового класса – результат сотрудничества общеобразовательной и спортивной школ. Три раза в неделю класс отправляется в физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в соседнем здании. Это удобно и безопасно. С детьми занимается тренер спортшколы №8 «Юность» Игорь Крупин. Пока его воспитанники только осваивают азы спортивного мастерства.

В гимназии №12 профиль выбирают старшеклассники. 11-й «Б» разделился на две подгруппы – «медики» и «металлурги». Гимназия в рамках профильного обучения сотрудничает с ЛГТУ и Рязанским медицинским университетом. Школьники имеют возможность посещать образовательные интенсивы и занятия по профилю подготовки. Обучение в профильном классе помогает ученикам определиться с будущей профессией.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор региона Игорь Артамонов. Всего в Липецке работают более 60 классов и групп по следующим направлениям: кадетские, педагогические, спортивные, социально-экономические, технического творчества, естественно-научные (медицинские), инженерно-технологические. В этом году открылись классы еще в 19 школах, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.