Запуск новых производственных линий на заводе «Ангел Ист Рус» позволит трудоустроить ещё около 100 жителей Данковского района. Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, новые линии предприятие рассчитывает ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

«Предполагается увеличение мощности завода на две линии, включая линию производства дрожжей, линию упаковки дрожжей и складскую зону, – рассказал директор по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды Юрий Тебекин. – Мы планируем увеличить объём производства где-то на две тысячи тонн в пересчёте на сухие дрожжи».

Сейчас на заводе работает семь производственных линий. В сутки здесь выпускают свыше 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных. Производство практически полностью автоматизировано, работает электронный контроль качества. На предприятии трудится более 400 человек. Большинство работников – жители Данковского района.

«Ангел Ист Рус» в числе тех, кому западные санкции дали зелёный свет на рынках сбыта. По словам руководства завода, спрос на их продукцию с февраля этого года вырос в разы. Экспортируют товар в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, но основная часть продукции идёт на российский рынок.

«Мы видим, что иностранные инвесторы не только остаются в Липецкой области, но и расширяют своё производство. В нашем регионе бизнесу работать комфортно, для этого созданы все условия и они продолжают совершенствоваться», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.