Образовательно-производственные пространства по федеральному проекту «Профессионалитет» открылись в Липецком металлургическом колледже. Материально-техническая база соответствует требованиям рыночной экономики для ускоренной подготовки кадров под конкретные рабочие места предприятия-партнера, которым является НЛМК по семи востребованным специальностям. Закуплено профессиональное современное оборудование для обучения на 14 площадках.

Так, на площадке «Электрические машины и аппараты» студенты научатся правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы, снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами, собирать электрические схемы. В обучении им поможет современное оборудование и виртуальная лаборатория электрических машин и аппаратов. Будущие металлурги будут оттачивать профессиональное мастерство при помощи тренажерного комплекса.

Студенты занимаются технологическими операциями по производству черных металлов, используя системы автоматического управления процессом. Как сообщили в региональном управлении образования и науки, Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию в размере 100 млн рублей для создания образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности. Оттачивать теоретические знания на практике с использованием нового оборудования смогут и студенты Липецкого политехнического техникума, а также Грязинского технического колледжа.

«Рабочие специальности в нашем регионе очень востребованы и, что важно, предприятия предлагают хорошую оплату труда. Мы работаем с колледжами и техникумами по изменению подхода к образованию. Готовить нужно востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» станет еще одним шагом к поставленной цели. В перспективе это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.