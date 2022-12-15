Эффективный CTR, источники платного и бесплатного трафика и целый ряд других вопросов разобрали сегодня участники семинара «Новые реалии и тренды 2023 в E-commerce», прошедшего в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Предприниматели, желающие увеличить прибыль, а также производители, которые хотят запустить новый канал продаж узнали, как начинать продавать на маркетплейсах в новой реальности, какие товары самые востребованные, как заинтересовать покупателей интернет-магазинов и какие ошибки допускают новички маркетплейсов.

«Правильное продвижение товаров на маркетплейсах – гарантия высоких продаж и стабильной прибыли. За счет онлайн-площадки можно привлечь новых покупателей и добиться роста известности бренда», – отметила начальник Центра поддержки предпринимательства, вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова.

Такие семинары проводятся в Липецке и области постоянно, актуальный график проведения можно найти на сайте мойбизнес48.рф в разделе «Календарь». Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.