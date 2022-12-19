Текущий год отметился новыми достижениями в сфере сельского хозяйства Липецкой области. В частности, был собран второй за всю историю региона урожай зерновых и зернобобовых – 4,1 млн тонн. Рекорд установлен по сбору сои, причём двойной – по объёму (свыше 260 тысяч тонн) и по урожайности (Липецкая область – 23 ц/га, в среднем по России – 15,9 ц/га).

Регион занимает первое место по выращиванию овощей закрытого грунта. Хорошие показатели отмечены по сахарной свёкле и по другим культурам, где также удалось улучшить и валовой сбор, и урожайность. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

«Спасибо аграриям, они хорошо справились, хотя сезон был сложный. Проливные дожди шли всю осень, и ущерб от непогоды есть. Сев озимых завершён не на всех подготовленных площадях, весной придётся поработать в сторону ярового сева. Но уверен, что наш АПК справится. Липецкие аграрии на новый сезон обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что в текущем году в регионе было реализовано 19 новых проектов на сумму 30 млрд рублей. В Елецком районе заработал маслоэкстракционный завод «Черкизово-Масла», в Данковском и Долгоруковском районах открылись комплексы по хранению и переработке зерна Группы «АГРОИНВЕСТ», в Задонском районе – молочная ферма компании «КолоСС», в Становлянском районе – Центр по передаче генов «Отрада».

Объём экспорта сельхозпродукции составил 800 млн долларов. «Сейчас ведётся работа по усилению переработки урожая. Липецкая продукция пользуется популярностью и спросом и должна занимать рынки», – добавил Игорь Артамонов.