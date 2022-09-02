Шесть резидентов липецкого Технопарка, которые получили этот статус в 2021 и 2022 годах, открыли двери своих производственных площадок для гостей. С проектами ознакомились представители администрации Липецка, бизнес-сообщества и сферы образования. Как рассказал директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков, за это время они заняли свои места на территории, завезли оборудование, провели пуско-наладочные работы. Благодаря открытию собственных площадок, предприятия смогли предоставить рабочие места и получили возможность не только производить свой продукт, но и разрабатывать новый, выходить на региональный и всероссийский рынки.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Гости посетили площадку образовательного центра «Оранжевый кот». Здесь школьники изготавливают и собирают подвижные модели из фанеры и картона. Дети постепенно начинают самостоятельно работать в чертежных программах, разбираться в схемах, изучать азы физики и воплощать свой проект от задумки эскиза до его реализации в конкретную модель: самолет, машину, велосипедиста, брелок с логотипом.

Также гостям представили необычные арт-объекты, которые изготавливает творческая лаборатория мастеров под руководством индивидуального предпринимателя Георгия Андреева. Проект резидента направлен на создание оригинальных композиций и мелкосерийного производства малых архитектурных форм и декораций специального назначения из нержавеющей стали, мельхиора и других сплавов. При изготовлении используется уникальная инновационная авторская методика сочетания и комбинирования технологий выколотки, художественной ковки металла с применением авторского наплавления деталей аппликаций. В результате появляются уникальные для России архитектурные формы: реплики знаменитых метеоритов, оригинальные экстерьеры и декорации, в том числе, подводные.

На площадке ООО «Быстрая керамика» посетителям рассказали о разработке технологии производства диопсидовой керамики. Компания готовит опытно-экспериментальную производственную площадку отладки и демонстрации технологии для потенциальных покупателей мини-заводов. Параллельно в лаборатории разрабатывают линейку термостойких изоляторов для транспортного машиностроения в рамках импортозамещения.

Четвертый резидент – индивидуальный предприниматель Николай Вертий – первый в Липецке реализует проект по производству изделий по технологии кевларобетон, которая позволяет разнообразить ассортимент доступных изделий для благоустройства и строительства, а также усовершенствовать процесс изготовления высопрочной тротуарной плитки. Посетители смогли понаблюдать над ее созданием, а также ознакомились с широким ассортиментом изделий – от бордюров до столешниц.

«Сейчас 95% клинкерной плитки ввозится в Россию из других стран. Мы изготавливаем ее сами – получается импортозамещение. В планах – создание еще более прочных изделий, с новыми расцветками. Технопарк помогает нам в научной части – в создании формул», — подчеркнул руководитель предприятия.

На площадке ООО «Артэкс Трансхолод» специалисты рассказали гостям о своем предприятии по производству, продаже, установке, обслуживанию и ремонту транспортного климатического оборудования и их комплектующих для современного электротранспорта. Компания занимается научно-техническими разработками в сфере импортозамещения систем обогрева и охлаждения. На территории ООО «ЕТМ производство» расположено пространство для изучения современных сварочных методик и класс по подготовке профессионалов. Компания занимается изготовлением и поставкой емкостного технологического оборудования, нестандартных металлоконструкций для пищевой и фармацевтической промышленности, резервуаров и нестандартного оборудования.

В Технопарке сегодня размещаются 34 резидента. Бизнесмены приходят сюда за всесторонней поддержкой: ведется постоянная работа со стартапами, грантами, научными и инновационными разработками. Технопарк аккумулирует несколько видов поддержки – имущественная (предоставление площадок), консультационная. Все площадки на данный момент заполнены, при этом предприятия постоянно развиваются и расширяются, многие выходят за пределы, например, становятся резидентами Особой экономической зоны. Предприятия «Технопарк-Липецк» зарегистрировали 27 патентов на интеллектуальную собственность. Численность сотрудников предприятий резидентов составляет 372 человека. В 2021 году объём производства составил 1 855 млн рублей.