Почти три километра сетей водоснабжения проложено в селе Большой Хомутец Добровского района по региональной госпрограмме «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Подрядчики приступили к работам в мае этого года и выполнили их досрочно, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области

Новые коммуникации проходят по улицам Ржавская, Кировская и 18 лет Октября. Специалисты уже подключили их к действующей водопроводной сети и приступили к процессу ввода объекта в эксплуатацию. Ожидается, что эти работы завершатся до конца года. Централизованным водоснабжением и качественной питьевой водой будут обеспечены более 350 человек, в том числе многодетные семьи.

«Липецкая область продолжает увеличивать темпы обеспечения жителей качественной водой. Эта работа ведется как в рамках национального проекта, так и по другим программам. Во всех муниципалитетах области в этом году планируется проложить 60 километров сетей водоснабжения и 10 километров сетей водоотведения, а также пробурить 17 новых скважин», – сообщил начальник управления ЖКХ региона Александр Завертяев.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжаются работы по модернизации сетей водоснабжения в селах Нижний Воргол и Тербуны Елецкого и Тербунского районов. Также по федеральной программе «Стимул» этого же нацпроекта в 2022 году модернизируют сети водоснабжения в поселке Южный Хлевенского района. После завершения работ в рамках нацпроекта качество воды улучшится более чем для 9 тысяч жителей Липецкой области. «Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».