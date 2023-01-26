Завершилось строительство сетей водоснабжения и водоотведения протяжённостью более одного километра в микрорайоне «Северо-Восточный» города Усмани. Работы велись в рамках комплексного развития территории на средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

Благодаря новым инженерным сетям доступ к централизованной системе водоснабжения получили 25 домовладений на улице Захарова, земельные участки которых предоставлены многодетным семьям. Кроме того, новые коммуникации позволят реализовать ещё ряд важных проектов, среди которых возможность техприсоединения к новым сетям многоквартирных домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, а также создание инфраструктуры для строительства объектов жилой застройки и детского сада в микрорайоне.

Напомним, что по ИБК региону выделено 3,6 млрд рублей. На эти средства в Липецке запланировано строительство инженерных сетей и коммуникаций, двух детских садов, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей. В Ельце в рамках комплексного развития территории микрорайона «Чёрная слобода» построят сети электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения.

«Применение инфраструктурных бюджетных кредитов поможет нам модернизировать коммунальную сферу, построить новые социальные объекты, что положительно скажется на повышении качества жизни в регионе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.