Новые сорта пшеницы российской селекции представили липецким аграриям

Специалисты Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко представили около 30 сортов озимых пшеницы и тритикале в Усманском районе. Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, а также липецкие аграрии познакомились с образцами краснодарской селекции: «Алексеич», «Гром», «Гомер», «Арена», «Федор», «Эмма», «Моне», «Копье», «Донбасс», «Милаша», «Граф». Всё это сорта озимой пшеницы. Некоторые из них уже хорошо известны липецким сельхозпроизводителям. Все сорта с потенциалом 100 центнеров зерна с гектара и выше.

Чтобы получать такие высокие урожаи, надо знать особенности выращивания каждого сорта. В какие сроки проводить сев, сколько семян сеять на гектар, на какую глубину, как защитить посевы от болезней и вредителей? Эти вопросы сельхозтоваропроизводители обсуждают на различных семинарах, которые ежегодно проводятся в регионе. На них аграриям не просто рассказывают о новых сортах и технологиях, но и показывают эти сорта.

Как отметили в региональном минсельхозе, в области уделяется большое внимание селекции, семеноводству и сортоиспытанию. Уже несколько лет Липецкая область тесно сотрудничает с флагманом отечественной сельскохозяйственной науки – Национальным центром зерна имени П.П. Лукьяненко. 75% всей озимой пшеницы на полях региона – это сорта краснодарской селекции. 10 лет назад было меньше 20%. Каждый год Центр знакомит липчан с новыми сортами. Все они подходят для выращивания в нашем регионе.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить объем производства продукции АПК к 2030 году не менее чем на 25%. Достигнуть этого липецкие аграрии могут, в том числе за счет увеличения урожайности», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.