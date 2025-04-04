Новые сорта сельхозкультур выведут на елецком заводе ОЭЗ «Липецк»

Около 30 гибридов сельскохозяйственных культур планируют разработать до 2030 года на базе селекционно-семеноводческого комплекса «Агротек-Промцентр», расположенного на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Кукуруза, подсолнечник, горох, рапс и соя будут адаптированы к определенным почвенно-климатическим условиям. Это поможет местным фермерам перейти от товарного производства к семенному, увеличить выручку с гектара более чем в два раза и уменьшить зависимость от импортных семян.

«Агротек-Промцентр» запустили в феврале 2025 года. Он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Производительность предприятия – до 30 тыс. тонн семян в год. Эти мощности позволяют обрабатывать 7 тыс. тонн подсолнечника, 5 тыс. тонн кукурузы, 7 тыс. тонн сои и 3 тыс. тонн гороха.

В настоящее время на заводе трудятся 80 человек. Большинство из них – жители Ельца и Елецкого района. Все специалисты прошли обучение на современном оборудовании. Объем инвестиций в проект был увеличен с 1,5 до 2 млрд рублей. Это связано с расширением технологических возможностей предприятия, закупкой и установкой дополнительных производственных линий. Компания инвестировала и в передовые технологии, которые влияют на всхожесть семян, обеспечение их необходимыми веществами, что в конечном итоге положительно сказывается на урожайности.

В Группе Компаний «Агротек» ожидают, что реализация данного проекта увеличит доходную базу региона, снизит зависимость от ввоза семян из-за рубежа, обеспечит развитие сырьевой семенной базы местных хозяйств. Более того, завод является частью интегрированной системы, включающей селекционные площадки в Краснодарском крае и собственное семеноводческое хозяйство «Карамышевское» в Липецкой области площадью 4,6 тыс. гектаров, где выращивают различные культуры для дальнейшего размножения.

«Селекционно-семеноводческая отрасль является основой для достижения продовольственной безопасности страны и эффективного использования ресурсов в сельском хозяйстве. Это неотъемлемая часть современного АПК», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.