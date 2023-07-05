Липчане будут ездить на трамваях с Wi-Fi. Два вагона сегодня прибыли в областной центр. Всего в 2023 году город рассчитывает получить 26 таких машин.

На маршруты новый транспорт должен выйти к концу этого года. Полностью трамвайный парк в Липецке планируют обновить в 2025 году, город закупит 46 новых вагонов.

К концу этого года, если концессионер сохранит взятые темпы реконструкции, в первые рейсы рассчитывают выпустить до шести единиц. Как сообщили в липецкой мэрии, новые трамваи смогут курсировать от депо до конечного пункта в районе кольца 21-го микрорайона.

Трамваи, изготовленные в этом году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, отвечают всем современным требованиям. Они низкопольные, оборудованы кондиционерами, видеокамерами, электронными табло, USB-зарядками, точками доступа Wi-Fi, системой автономного хода на случай аварийного обрыва контактного провода. Вагоны рассчитаны на 150 человек.

«Модернизация липецкого трамвая – ещё один большой шаг в нашей работе по обновлению общественного транспорта, который с каждым годом становится экологичнее и комфортнее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.