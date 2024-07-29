Новые трамваи в Липецке за месяц перевезли 73 тысячи пассажиров. Движение было запущено 20 июня по обновленным путям на участке от трамвайного депо до 21-го микрорайона. На линии работают шесть низкопольных односекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Низкий пол делает их доступными для пассажиров с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми. Вагоны оборудованы терминалами для безналичной оплаты, системой климатконтроля, видеокамерами, медиапанелями и USB-зарядками. Безопасность обеспечивают системы контроля за состоянием водителя и помощи при маневрировании, а также усовершенствованная конструкция подвески рельсовых тормозов.

В 2022 году Липецк вошел в число городов-участников федеральной программы Комплексного развития городского электрического транспорта. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ. К 2025 году в городе реконструируют 40,8 километра и построят 5,2 километра трамвайных путей, модернизируют контактные сети и обновят подвижной состав – всего 46 односекционных трамваев производства УКВЗ. Компания «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» уже полностью завершила поставку трамваев. Это позволило запустить движение на участке на год раньше срока.

«Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.