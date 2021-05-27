Сегодня комиссия регионального парламента рассмотрела изменения в Закон Липецкой области «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов». Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Законопроектом вводится требование о постоянном проживании депутата облсовета в Российской Федерации и отсутствии у него подданства иностранного государства. Наличие такого подданства станет основанием для досрочного прекращения полномочий.

– Эти же требования, а также отсутствие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, будут распространяться и на помощников депутатов регионального парламента, – отметил председатель комиссии регионального парламента, вице-спикер облсовета Владимир Загитов. – Кроме того, с 1 июля 2021 народные избранники в сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера будут обязаны указывать информацию о наличии у них и членов их семьи цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Также уточняется, с какого момента в случае замещения вакантного мандата по областному избирательному округу новый депутат наделяется полномочиями. Это произойдет со дня передачи ему депутатского мандата избирательной комиссией области.