Новые учителя пришли работать в сельские школы Липецкой области

Четыре педагога переехали в небольшие населённые пункты Липецкой области по программе «Земский учитель» в этом учебном году.

В селе Паниковец Задонского района нужен был учитель математики и физики, в Красном – русского языка и литературы, в лицее №1 Добринки – химии. Теперь все эти педагоги есть. И не только в сельской местности – школа №4 Усмани пополнилась преподавателем физики.

Как пояснили в региональном министерстве образования, обязательные условия участия в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность переехать и отработать в школе не менее пяти лет. Победитель конкурсного отбора получит единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей, а также служебное жильё.

«Привлечение педагогов в сельские школы – это не только решение кадрового вопроса, но и инвестиция в будущее наших сёл. Необходимо продолжать создавать условия, чтобы такие специалисты выбирали работу в муниципалитетах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область участвует в «Земском учителе» 5 лет. По инициативе Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года и теперь реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».