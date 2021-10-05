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Новые выплаты работники скорой помощи Липецкой области получат в ноябре

2 часа назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и отделений скорой помощи в районных больницах. Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи – 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал – 10 тысяч рублей.

Накануне Игорь Артамонов посетил станцию скорой помощи в Липецке и приял решение о повышении зарплат медиков с целью сокращения дефицита кадров.

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