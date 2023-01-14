Новые ясли открылись в посёлке Солидарность Елецкого района в рамках национального проекта «Демография». Строительство финансировалось за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов. В общей сложности было затрачено 117 млн 246 тысяч рублей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия корпуса яслей. Их смогут посещать 60 детей от года до трёх лет. Родители уже записали малышей в две группы, в третью набор продолжается.

«В посёлке живут две с половиной тысячи человек, много молодых семей с детьми дошкольного возраста. Существующий детский сад был переполнен. Теперь вопрос с очередью закрыт», – отметил Игорь Артамонов.

В новых яслях просторные спальни, раздевалки, игровые, кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, актовый и спортивные залы. Также в здании разместили медицинский блок, прачечную, пищеблок. «Посёлок Солидарность активно застраивается. С каждым годом он становится всё краше и краше. Продолжим по его примеру благоустраивать и развивать другие поселки в Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.