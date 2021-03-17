Строительство яслей началось в посёлке Солидарность Елецкого района. Новый ясельный корпус возводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Потребность в дошкольном учреждении высокая – посёлок активно развивается, в старом садике всем детям мест уже не хватало и было принято решение о строительстве отдельного здания яслей.

Новый корпус будет рассчитан на 60 воспитанников возрастом от двух месяцев до трёх лет. В группах предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные, туалетные комнаты. Кроме того, в помещении разместится медицинский блок, прачечная, пищеблок, горячий цех с выделением зоны переработки овощей и мясо-рыбной продукции, холодный цех, кабинеты, зал для музыкальных и физкультурных занятий.

Сейчас на стройплощадке ведётся монтаж сборных фундаментов, устройство наружных тепловых сетей (монтаж железобетонных лотков, тепловых камер, трубопровода), также специалисты монтируют наружные канализационные сети (трубопровод и колодцы, производят гидроизоляцию бетонных колодцев) и наружные сети газоснабжения.

Контракт на возведение садика в рамках национального проекта «Образование» заключен с компанией АО «Свой дом» на сумму почти 64 миллиона рублей. Завершить строительство планируют осенью.

«Востребованность социальных объектов говорит, о том, что наши города и сёла развиваются, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Ясли в посёлке Солидарность лишь один проект из многих. В том же Елецком районе появится новый корпус школы для детей из посёлка Ключ Жизни. Добровский район, Лебедянь, Грязи – в этом году у нас много работы, которая не может не радовать».