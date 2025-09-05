Новый агротехкласс открылся в Тербунском районе Липецкой области

Агротехнологический класс открылся в школе села Тербуны Липецкой области. 19 учеников будут углубленно изучать химию, биологию, математику и физику по аграрному профилю. Ребята также будут знакомиться с инновационным высокотехнологичным сельским хозяйством на предприятиях региона.

«Как и все отрасли экономики, АПК нуждается в кадрах, компетентных и заинтересованных. Воспитывать их надо со школьной скамьи. И обязательно при содействии колледжей, вузов и наших предприятий. Потому что работодатели знают, кто им нужен, а колледжи и вузы знают, как подготовить специалистов. Мы видим заинтересованность как со стороны наших сельхозпредприятий, так и вузов и учреждений СПО. В Тербунском районе, например, партнерами по созданию агротехнологического класса выступили один из крупнейших производителей растительных масел «ЭксОйл групп», Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого и Конь-Колодезский аграрный колледж», – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

В Липецкой области в мае 2025 года были подписаны соглашения о создании 11 новых агротехнологических классов в 11 районах и округах. Они открываются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в этом году.

В новом учебном году в регионе в сентябре за парты сели 250 будущих агрономов, технологов, ветеринаров, зоотехников и механиков. Обучение для них начинается с 7 класса и продлится до окончания школы. Также с этого года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» учителя, преподающие в агроклассах профильные предметы, будут дополнительно получать по 30 тысяч рублей в месяц.

«Сельское хозяйство у нас прогрессивное, инновационное. И нас очень волнуют кадры для него. Мы обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных сёлах», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.