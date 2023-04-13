Новый реактивный артиллерийский дивизион формируется в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов на встрече с добровольцами, которые уже имеют боевой опыт. Они рассказали губернатору, что готовы выполнять боевые задачи вместе с земляками.

«У нас уже есть один гаубичный дивизион имени Ивана Флёрова. Он состоит из жителей Липецкой области. Ребята успешно, без потерь, выполняют поставленные боевые задачи. Приезжал на передовую к нашим бойцам, они обеспечены всем необходимым для несения службы, мы постоянно на связи с командиром, передаём гуманитарную помощь, заботимся о родственниках», – сказал Игорь Артамонов.

Предполагается, что новый реактивный артиллерийский дивизион Липецкой области будет носить имя героически погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова, сообщил Игорь Артамонов. Предложение о наименовании подразделения направят в Минобороны.