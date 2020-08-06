В Добринском районе планируют досрочно сдать еще один участок дороги

Новый асфальт появился на участке дороги, ведущей до одного из самых отдаленных населенных пунктов Добринского района — села Приозерное Верхнематренского сельсовета.

В эти дни дорожники уже завершили укладку верхнего слоя асфальта. Сейчас они занимаются отсыпкой обочин, устройством съездов с асфальта. На очереди — установка новых остановочных павильонов.

Ежедневно на объекте работают больше 20 человек и свыше десяти единиц специальной дорожной техники. Все работы находятся под контролем мастеров Грязинского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Натальи Пучковой и Юрия Пешкова.

— Когда мы сюда приехали в самом начале, — говорит Пучкова, — мы были, мягко говоря, в шоке от состояния дорожного полотна. Дорога была в аварийном состоянии. Большие ямы в асфальте, да и от него уже мало чего осталось.

Автодорога Верхняя Матренка-Приозерное была построена еще в 70-е годы прошлого века. И как говорит глава поселения Наталия Жаворонкова, ямочный ремонт на ней проводился, но капитального не было ни разу. Время и современная большегрузная техника сделали свое дело. Дорожное полотно стало разрушаться. Латание дыр давало временный эффект. А между тем, в самом Приозерном проживают порядка 150 человек, в этой же стороне находятся малочисленные Ландышевка и Плоская Вершина. Пришло время серьезного ремонта.

— К работам, — вступает в разговор Юрий Пешков, — мы приступили еще 25 июня. На всем протяжении ремонтируемого участка, а это 5,8 километра, мы провели вырубку деревьев. Благодаря «зарезке» обочины ширина проезжей части была увеличена до 6 метров. Местами, где это требовалось, старое асфальтобетонное покрытие было срезано с помощью фрезы. Далее мы провели подгрунтовку битумной эмульсией и уложили выравнивающий слой толщиной 5 сантиметров. Верхний слой — такой же толщины.

По словам мастеров, в разные дни здесь был сконцентрирован значительный арсенал дорожной техники: фреза, 2 фронитальных погрузчика, асфальтоукладчик, 4 катка, 5 самосвалов, грейдер, автомобили ЗИЛ, КДМ, тракторы. Благодаря этому работы по ремонту данного участка автодороги идут с опережением графика. Горячий асфальт марки Б-2 (на основе шлака) доставляется с завода в Липецке. На месте бывшей колхозной заправки, которая служит своеобразной перевалочной базой, его сваливают. Только за день дорожники укладывали порядка 770 тонн асфальтобетонной смеси!

Все необходимые работы дорожники завершат гораздо быстрее графика, а автомобилисты будут спокойны за сохранность подвески своих «железных коней».

Роман ПАНОВ.

Фото автора.