Новый асфальт специально постелили перед домом 13-летнего подростка в Добринском районе

У 13-летнего мальчика с рождения тяжёлое заболевание позвоночника. Подросток никогда самостоятельно не ходил, но в этом году у него появилась возможность гулять по улице. Семья получила две инвалидных коляски – домашнюю и уличную. Но из-за плохого дорожного покрытия возле дома прогулки оказались невозможными.

Заасфальтировать участок своими силами семье было тяжело финансово. Стоимость работ оценили в 150-200 тысяч рублей.

С просьбой о помощи мама мальчика обратилась к губернатору Липецкой области в сети Инстаграм. После чего сотрудники дорожной отрасли региона нашли подрядчика, который уложил у дома ребёнка-инвалида новый асфальт. Теперь Лука Лобанов сможет чаще гулять по улице, самостоятельно передвигаясь в инвалидной коляске.