Новый асфальт уложили на Грязинском шоссе

В областном центре продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ремонтная кампания стартовала в апреле, и на сегодняшний день подрядчики уже выполнили значительный объем работ.

На большинстве объектов завершено фрезерование старого покрытия и уложены свежие слои асфальтобетона. Сейчас дорожники постепенно переходят к завершающим этапам: нанесению горизонтальной разметки и установке новых дорожных знаков.

Одним из самых крупных и протяженных объектов этого года стало Грязинское шоссе. Здесь приводится в порядок участок длиной почти 2,8 км. Эта магистраль имеет стратегическое значение для всего города: она является главной въездной артерией со стороны Грязей, а также связывает областной центр с микрорайонами Дачный и Матырский.

На данный момент на шоссе полностью обновлено асфальтобетонное покрытие. У остановок общественного транспорта «Переделицы» и «Аглофабрика» обустроены удобные подходы. В ближайшее время подрядчик начнет наносить разметку и монтировать знаки.

Особое внимание уделяется безопасности: на пешеходном переходе в районе остановки «Переделицы» появится новый светофорный объект. Это должно существенно повысить безопасность дорожного движения на этом участке.

Всего в 2026 году в Липецке по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 17 участков дорог. Общая протяженность обновленных магистралей составит порядка 16 километров.

Активные работы сейчас идут на улицах Жуковского, Волжской, Прокатной, в проезде Поперечном, на Елецком шоссе и других ключевых городских артериях.

«Качественные дороги – один из показателей уровня развития всей территории. В Липецкой области ремонт, строительство и обновление дорожной сети проводится постоянно, качество работ контролируется тщательным образом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.