Развивать движение ЮИД в районе позволит детская площадка «Восточная», обустроенная в Задонске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект находится на территории самой большой общеобразовательной организации города – Гимназии «Новое поколение», которую открыли в 2018 году в рамках нацпроекта «Образование».

Площадка представляет собой автогородок с учебными светофорами, дорожными знаками, железнодорожным переездом, макетами дорожных объектов и самой проезжей части – с кольцевым движением и перекрестками. Занятия по изучению ПДД здесь проводят для учащихся всех городских и сельских школ муниципалитета.

«Углублённое изучение правил дорожного движения в школе – лучшая профилактика дорожно-транспортного травматизма», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказала начальник районного отдела образования Нелли Антюхова, отряды ЮИД задонских школ постоянно становятся победителями и призерами областных, всероссийских и даже международных тематических конкурсов. Буквально в понедельник пришла новость из Туапсе, где сейчас проходит всероссийский слёт юных инспекторов дорожного движения. Отряд школы села Рогожино занял там второе место.

К слову, в Гимназии «Новое поколение» с 2020 года работает и it-куб, где также могут заниматься дети из других школ. За год через него проходит около 80 школьников. В it-кубе два кабинета, в каждом из которых по 20 оборудованных учебных мест. В одном ребята осваивают робототехнику, в другом изучают особый вид мультипликации – скрейч-программирование.