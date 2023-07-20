Региональный сосудистый центр Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 пополнился новым диагностическим комплексом экспертного класса для УЗИ-исследований. Его стоимость составила более 7,5 млн рублей. Средства на его покупку выделены из федерального бюджета по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«С новым оборудованием у врачей появляется больше возможностей для полного спектра обследований УЗИ сердца, периферических сосудов, сосудов шеи, верхних и нижних конечностей. Хорошая визуализация позволяет точнее поставить диагноз. Это улучшит качество оказания помощи пациентам с острой сосудистой патологией и сократит время их пребывания в приемном отделении», – сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Новый диагностический комплекс очень востребован, в среднем ежемесячно в отделении выполняют по 800-900 исследований УЗИ сердца и сосудов. Только в этом году медпомощь в центре получили более 4,5 тыс. жителей региона. Из них в кардиологическом отделении с применением высокотехнологичного медицинского оборудования было прооперировано более 1,5 тыс. пациентов с диагнозом «острый инфаркт миокарда», а в инсультном отделении своевременное качественное лечение получили более 1,7 тыс. больных.

Кроме этого, региональный сосудистый центр включает неврологическое отделение для больных с нарушениями мозгового кровообращения, а также отделение функциональной диагностики, оказывающее лечебно-диагностическую помощь больным с инсультами и острым коронарным синдромом. При госпитализации больных в сосудистый центр выделены отдельные маршруты, действующие по принципу «зеленого коридора», минуя приемное отделение для максимально быстрой диагностики и проведения высокотехнологичных методов лечения.

«Мы настойчиво и целенаправленно улучшаем систему здравоохранения Липецкой области. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти, – подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов. – Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».