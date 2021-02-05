Торжественное открытие нового Дома культуры состоялось сегодня в селе Хмелинец Задонского района. ДК построен за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».

«Мы видим, как преображаются наши сёла, открываются социальные объекты, благоустраиваются зоны отдыха, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Будем продолжать эту работу, развивать сельские территории, качественно улучшить жизнь во всех населённых пунктах».

Зрительный зал на 200 посадочных мест оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Рядом со сценой – артистическая комната, оснащённая гардеробными шкафами, зеркалами, гримирования и подготовки артистов к выступлению. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В здании разместятся 18 клубных формирований (397 человек). Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, в которых всегда завоёвывают призовые места, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.