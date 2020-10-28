Новый Дом культуры строится в селе Хмелинец Задонского района

Новый дом культуры на 200 мест строится в селе Хмелинец Задонского района в рамках национального проекта «Культура». Его открытия все жители ждут с нетерпением. В последние годы все занятия в секциях и концерты проходили в здании бывшего местного универмага. Главный зал трансформировали и для чаепитий, и для концертов. Но всех желающих посмотреть выступления зал вместить не мог. Администрация села вышла с предложением построить современное и просторное здание.

Строительство нового ДК началось в апреле. Сейчас готово само здание. Выполняются штукатурные работы, завершается кирпичная кладка фронтонов, устройство электропроводки, проложены коммунальные сети – канализации, водопровода, подведен газопровод. Производится монтаж металлической кровли, устройство входных групп, благоустраивается территории. Также строители залили фундаменты под опоры освещения, электроснабжения и наружных сетей связи. Стоимость строительства составила 32 миллиона рублей.

«Новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались».

По нацпроекту «Культура» строится еще один Дом культуры в селе Дубовое, Чаплыгинского района, стоимостью 31,5 миллиона рублей. Оба здания подрядчики планирует закончить к концу 2020 года.