Новый Дом культуры в Лебедяни начал работу с вручения ключей от квартир

В Лебедяни после капитального ремонта открылся Дом культуры. Каким он стал в результате модернизации, сегодня посмотрел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первым событием в стенах ДК после ремонта стало вручение ключей от новых квартир. Жильё получили два учителя, спортивный тренер и сотрудник полиции. Квартиры построены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

По этой же программе в Лебедяни преобразился Дом культуры, построены школы, отремонтированы дороги и тротуары, реконструирован стадион, модернизированы коммунальные сети.

«Липецкая область сейчас на первом месте в ЦФО по объёму средств, привлечённых из федерального бюджета в рамках КРСТ. А общее финансирование по этой программе для нашего региона в этом году составляет 3 млрд рублей. Все эти деньги идут на развитие сёл и небольших городов», – сообщил губернатор.