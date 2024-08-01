Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Большая Кузьминка Липецкого района. Строительство мини-поликлиники профинансировано национальным проектом «Здравоохранение» и составляет около 19 миллионов рублей.

В ФАПе есть смотровой, прививочный, процедурный кабинеты и кабинет приёма. В мини-поликлинике можно получить консультации, пройти диспансеризацию и сделать прививку согласно национальному календарю. К ФАПу прикреплены 1 506 жителей Большой Кузьминки, из которых 292 — дети. Приём пациентов ведёт фельдшер с 38-летним стажем Елена Тихонова.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи особенно важно для жителей отдалённых и малочисленных населённых пунктов. Дело не только в комфорте и удобстве, но в здоровье и благополучии каждого жителя нашего региона. В таких мини-поликлиниках осуществляется оказание доврачебной медпомощи, что позволяет выявить патологии на ранних стадиях и принять своевременно назначить лечение», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.