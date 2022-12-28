Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ратчино Добровского района сегодня торжественно распахнул свои двери. Расположенный в центре села, он стал настоящим подарком для жителей, которые сразу отметили, что здание и удобное, и теплое, и современное. Поздравила сельчан с этим событием вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова, которая пожелала обращаться к медикам исключительно для профилактики и долго оставаться здоровыми.

ФАП является подразделением Добровской районной больницы и соответствует всем стандартам оказания медицинской помощи на селе. В нем предусмотрены процедурный и приёмный кабинеты, комната для хранения лекарств. Из оборудования приобретены дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца, электрокардиограф.

Заведовать ФАПом будет фельдшер с 37-летним стажем Нина Докучаева. Она сама родом из этих мест, все сельчане знают ее, а она – их. «Ни в чем никогда не отказывает», «профессионал», «золотой работник» – так отзываются о Докучаевой ратчинцы. На фельдшера возложены обязанности по диагностике, назначению и корректировке лечения, профилактике, а также обслуживание вызовов на дому. По словам главного врача Добровской РБ Юрия Панкратова, если потребуется консультация узких специалистов, руководство районной больницы готово организовать врачебный десант в село или транспортировку пациентов в районный центр.

ФАП возведен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта составила 24 млн рублей. В эту сумму вошли и возведение здания, и организация уличного освещения, и внешнее благоустройство, и установка дизельного генератора для бесперебойной работы организации.

«Здравоохранение должно быть максимально приближено к сельским жителям. ФАПы – это учреждения первичной медико-санитарной помощи. Спектр их услуг отвечает практически всем возможным запросам, которые требуют быстрого реагирования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.