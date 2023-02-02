В деревне Ивановке Воловского района торжественно открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство велось по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и обошлось в 18 млн рублей.

Здание полностью соответствует современным стандартам, а для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы, поручни, специальная туалетная комната. Несмотря на компактность медучреждения, в нем есть и регистратура, и комната для медперсонала, и кабинет фельдшера, и процедурный кабинет. Имеется и необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, тонометр внутриглазного давления, набор для оказания неотложной помощи.

Новый ФАП построили взамен старого, который не соответствовал ни санитарным, ни пожарным требованиям. В прежнем медпункте работала фельдшер Галина Ларина, чей стаж работы составляет 37 лет. Она же будет вести приём пациентов и в новом учреждении, в зону обслуживания которого вошли деревни Ивановка, Ожога, Никольское и Володаровка с суммарной численность населения около 600 человек.

«Очень важно, чтобы люди имели возможность получить первую медицинскую помощь рядом с домом. В регионе для этого делается очень много. Только в прошлом году в сельских населенных пунктах области было построено четыре ФАПа и два отделения общей врачебной практики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.